Bouw 62 nieuwe appartementen aan de Sportlaan in De Lier gaat als een trein

Het woningbouwproject aan de Sportlaan in De Lier bestaat uit 42 sociale huurappartementen en 20 vrije sector huureengezinswoningen. Als de bouw in dit tempo doorgaat verwacht woningcorporatie Arcade de woningen in het vierde kwartaal van volgend jaar op te kunnen leveren.

"De bouw gaat snel en daar zijn we blij mee", zegt Wilfried Stribos, directeur-bestuurder bij Arcade. "Want de bouwsector kampt net als andere sectoren met personeelstekort. Gelukkig levert dat voor dit project nog geen vertraging op. Er wordt door de bouwvakkers hard gewerkt. We kijken uit naar het eindresultaat en het moment waarop we de sleutels kunnen overhandigen aan de toekomstige bewoners."