Toonaangevend kwekerscollectief Zentoo in race voor prestigieuze sierteeltprijs

Zentoo is genomineerd voor de prestigieuze International Grower of the Year award. Het collectief van chrysantenkwekers is daarmee het enige Nederlandse sierteeltbedrijf. In totaal hebben tien sierteeltbedrijven van over de hele wereld de finale bereikt van deze prijs, die erkenning geeft aan goed ondernemerschap in de internationale sierteeltsector. Zentoo is voorgedragen door de Tuinbouw Ondernemersprijs.

De winnaar van deze felbegeerde award wordt op 24 januari bekendgemaakt tijdens de beurs IPM Essen in Duitsland. "Met de nominatie van Zentoo voor de International Grower of the Year award zetten we zowel Zentoo als Nederland wereldwijd op de kaart als het gaat om goed ondernemerschap en innovatie in de sierteeltsector", zegt Michiel F. van Ginkel, de voorzitter van de Tuinbouw Ondernemersprijs. De vergaande samenwerking met de telers in het collectief en met anderen in de sector is de kern van het businessmodel van Zentoo en volgens Van Ginkel een absoluut voorbeeld voor de sector. "Zentoo heeft ons vorig jaar laten zien dat zij een aansprekend, ambitieus en duurzaam bedrijf is dat de chrysantenteelt de laatste tien jaar een boost heeft gegeven met goede marketingactiviteiten." Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen