Westlandse band Spint speelt twee uur lang bluesrock in Nederland 3

Spint is ruim twintig jaar geleden ontstaan op basisschool Andreashof in Kwintsheul toen een paar vaders een band vormden om muziek te maken tijdens de kerstviering. Elke week komen de inmiddels zes bandleden bij elkaar om samen muziek te maken en af en toe treden ze ergens op, zoals nu in Nederland 3.

"We hebben een heel professionele studio, waarin we elke week lekker muziek maken met z'n zessen", zegt Jos van Mil, de drummer van Spint. "We proberen de lat elke keer weer wat hoger te leggen en we zijn nu de kant van blues opgegaan. De illusie om nog door te breken hebben we niet, maar we vinden het erg leuk om af en toe een keertje op de bühne te staan in onze eigen omgeving. En op bluesfestivals."