Flinke cheque voor Hospice Beukenrode uit enorme opbrengst kerkenveiling in De Lier

De kerkenveiling had als doel een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Voorwaarde van de donatie was dat de gift wordt ingezet voor duurzame ontwikkelingen. "Wij zijn ontzettend blij met deze gift", zegt Sylvia Vollebregt, voorzitter van Beukenrode, opgetogen. "We hebben al langer de wens om de hospices (in Naaldwijk en 's-Gravenzande, red.) te verduurzamen, maar door de hoge energieprijzen is dat heel urgent geworden. Deze donatie komt dan ook als geroepen."