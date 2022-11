Geen groene haag in middenberm Kruisbroekweg, maar hek verplaatsen naar fietspad nog wel optie

Er komt geen groenstrook in de middenberm van de Kruisbroekweg in Naaldwijk in plaats van het lange hek dat er nu staat. En de mogelijkheid om linksaf te slaan vanuit de woonwijk is ook geen optie. Het enige wat nog zou kunnen is het hek verplaatsen naar de strook tussen het fietspad en de rijbaan om de veiligheid voor fietsers te behouden.

Dat zei wethouder Pieter Varekamp (VVD, verkeer) dinsdagavond tijdens een vergadering van de raadscommissie ruimte na vragen van de LPF en D66. Beide oppositiepartijen hadden het gemeentebestuur gevraagd om een haag neer te zetten in plaats van het hek of het hek te verplaatsen naar de kant van het fietspad. Een haag is volgens de wethouder geen optie omdat die middenberm zo versteend is dat er geen planten of bomen kunnen groeien. Het hek ter hoogte van de woonwijk open zetten zodat verkeer uit de wijk ook naar links kan in plaats van alleen naar rechts richting de rotonde bij het politiebureau vindt Varekamp uit oogpunt van verkeersveiligheid ook geen goed idee. Ondanks dat er geen vrachtwagens meer mogen rijden is de Kruisbroekweg nog steeds een hele drukke weg. "Ik doe geen toezegging, maar ik ben wel bereid om te kijken of we het hek kunnen verplaatsen naar de kant van het fietspad", aldus de wethouder. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

