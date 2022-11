Monsterse redders in zonnetje gezet voor inzet tijdens watersnood in Limburg

Leden van de Monsterse Reddingsbrigade zijn in het zonnetje gezet voor hun hulp bij de watersnood in Limburg, in de zomer van vorig jaar. Als dank hebben ze daarvoor een waarderingsmunt gekregen.

In de zomer van 2021 kreeg een deel van Limburg te maken met hoogwater door extreme regenval. Al snel volgde een noodscenario en gingen redders vanuit het hele land naar deze regio toe. Namens de Nationale Reddingsvloot zijn deze vrijwilligers nu bedankt met een waarderingsmunt. Er trokken meer dan twintig pelotons naar het gebied, waaronder een peloton met leden van de Monsterse Reddingsbrigade. In totaal zijn er veertien leden van de Westlandse vereniging naar het gebied afgereisd, in een tijdbestek van meerdere dagen. "We zijn ontzettend trots op onze leden en de bijdrage die ze hebben geleverd tijdens de watersnood", zegt Roel Batelaan, de voorzitter van de Monsterse Reddingsbrigade. "Hiervoor wil ik Pieter, Marco, Rick, Robbin, Nienke, Barry, Kees, Mike, Brend, Bart, JoepJan, Luc, Martin en Dexter graag bedanken. De waarderingsmunt is voor hen een mooi aandenken aan een bizarre gebeurtenis." Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen