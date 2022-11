Grote verbouwing bij FC ‘s-Gravenzande gaat komende week al van start

De voorbereidingen voor de nieuwbouw en renovatie zijn inmiddels al begonnen. Dat konden bezoekers van het sportpark zaterdag al zien aan de reclameborden op het hoofdveld die tijdelijk een plek hebben gekregen langs veld twee. Ook de 'buitenbar' is verplaatst.

De leden van de club spraken zich deze zomer positief uit over de plannen van de club en het hele verbouwingstraject is inmiddels weer een paar stappen verder. Zo zijn de verschillende subsidies definitief en daarmee kon de financiering worden afgerond. Ook het bouwplan is definitief gemaakt met de aannemer en onderaannemers.