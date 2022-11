Bestuurster richt ravage aan in Wateringen: geparkeerde auto in voortuin gelanceerd

Even over half twaalf ging het mis. Een bestuurster ramde een geparkeerde auto die op de handrem stond. Door de impact van de knal werd de auto een voortuin aan de overkant van straat in gelanceerd.



Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team en de brandweer, rukten uit om de situatie onder controle te krijgen. 'Hulpverleners hebben de bestuurster gestabiliseerd en hebben haar daarna voorzichtig uit de auto gehaald', meldt calamiteitensite Regio15. Na controle op straat is de bestuurster naar het ziekenhuis gebracht.



Beide auto's liepen flinke schade en ook in de tuin zijn er dingen stuk door de aanrijding.



Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens Regio15 klagen buurtbewoners al langer over dat er in deze straat te hard wordt gereden en dat de gemeente niets voor ze kan betekenen omdat verkeersmaatregelen niet mogelijk zouden zijn.