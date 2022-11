Strijd om de nieuwe locatie voor de WOS verhardt

De politieke fittie over een nieuwe plek voor de lokale omroep WOS en de evenementenlocatie De Veiling in Poeldijk escaleert steeds verder. Tussen de oppositiepartijen CDA en LPF enerzijds en coalitiepartij Westland Verstandig anderzijds klinken nu harde verwijten. Maandagavond staan de kemphanen in een raadscommissie tegenover elkaar.

De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar over waar de radio- en televisiezender WOS gehuisvest moet worden. Dat mediabedrijf moet weg uit 's-Gravenzande omdat daar een tweede Berkenflat voor senioren gaat komen. Wethouder Barend Rombout wil, ondersteund door zijn partij Westland Verstandig, dat de WOS verhuist naar de Poeldijkse evenementenlocatie De Veiling. De stichting daar zegt dat exploitatie onmogelijk is zonder de ruimte die de WOS wil gebruiken. Die kleine zaal is kort geleden voor enkele tonnen geheel verbouwd. CDA en LPF verwijten de wethouder slechte communicatie en eisen volledige opening van zaken. Anderzijds verwijt WV hen de WOS-verhuizing te traineren met vragen en persberichten. Pislink reageert de oppositie daar weer op omdat, zo zeggen zij, nu geïnsinueerd wordt dat zij de realisatie van die Berkenflat willen dwarsbomen.

