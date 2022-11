Automobilist vlucht na ongeluk, crasht tegen boom en laat voertuig achter naast sloot in De Lier

Op de A20 knalde vanmorgen rond 7.00 uur twee wagens tegen elkaar op de oprit bij De Lier. Een van de voertuigen kwam tegen de vangrail tot stilstand. De andere bestuurder besloot niet te stoppen en reed snel weg. Hulpdiensten snelden naar de oprit en hebben de drie inzittenden van de getroffen wagen geholpen. Van de andere partij ontbrak toen nog ieder spoor, maar niet veel later kwam er een melding binnen van een ongeval op de Burgemeester Crezeelaan in De Lier. De gevluchte bestuurder was daar tegen een boom gecrasht. Opnieuw besloot hij om niet op de hulpdiensten te wachten en vertrok te voet.

Na onderzoek wist de politie de gevluchte bestuurder toch aanhouden rond 8.00 uur. Vermoedelijk omdat er nog de nodige papieren in de achtergelaten wagen lagen.



Waarom de bestuurder is gevlucht is nog niet duidelijk. De personenauto is door een politieberger afgesleept voor verder onderzoek.