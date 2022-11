Westland sluit woonplekken voor arbeidsmigranten na grote controle

Op 23 percelen is elk bouwwerk gecontroleerd. In drie gevallen was de situatie dermate ernstig dat 'spoedeisende bestuursdwang' is toegepast. Dit wil zeggen dat de mogelijkheid tot overnachting direct is beëindigd door de ruimtes te sluiten en te verzegelen. Het gaat om in totaal negentien slaapplekken. De gemeente heeft drie betrokken bewoners onderdak aangeboden in het Fletcher Hotel Naaldwijk. Arbeidsmigranten die gisteren niet thuis waren, kunnen alsnog hulp krijgen van de gemeente.