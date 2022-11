World Horti Center in teken van cannabis

Het World Horti Center in Naaldwijk staat vanaf dinsdag in het teken van cannabis. Niet omdat er wiet te koop is, maar er wordt dan een nieuw themaplein geopend over het verbouwen van cannabis voor specifieke inhoudsstoffen.

Het doel van de participanten van dit themaplein, dat Cultivation for Compounds gaat heten, is het stigma van cannabis te doorbreken. Veel mensen weten namelijk niet dat er van de inhoudsstoffen ook kleding, verzorgingsproducten en isolatiemateriaal gemaakt kunnen worden. En nog veel meer dan dat. Het interactieve plein laat de verschillende stappen in dat proces zien. Daarnaast is er een bijbehorende film die het gebruik van cannabis van het verleden tot heden laat zien en de deelnemende bedrijven doen met elkaar onderzoek bij Vertify. Tijdens de opening van het themaplein voor genodigden vertellen Jim Koop en Sonny Moerenhout meer over het project en laten alle ins en outs van het plein zien, inclusief de bijbehorende film. Aansluitend wordt het eerste Cultivation for Compounds evenement georganiseerd voor participanten. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

