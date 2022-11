Musica treedt op met Orpheus uit Oekraïne bij afscheid dirigent Gerard Breas

Musica is zeer vereerd dat de Vocal Group Orpheus uit Lviv meedoet met beide concerten. De acht leden van dit ensemble zijn allemaal professionele zangers en afgestudeerd aan het conservatorium. Hun repertoire is zowel klassiek als modern. De Westlandse koorvereniging ziet de aanwezigheid van Orpheus als een steunbetuiging aan het Oekraïense volk in hun strijd tegen de agressie van Rusland.

De concerten beginnen om 20.00 uur en de kerk is om 19.30 uur open. Kaartjes kosten 25 euro per stuk, inclusief garderobe en drankje in de pauze. Het concert van zaterdag is inmiddels uitverkocht, dus er zijn alleen nog kaarten te verkrijgen voor de vrijdagavond. Dat kan bij de koorleden van Musica, de website wkvmusica.nl of telefonisch (06-21673845).