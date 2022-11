Bedrijfsbusje belandt in sloot langs Veilingroute Naaldwijk

Een bestelbusje is donderdagavond in de sloot beland langs de Veilingroute in Naaldwijk. Het is niet duidelijk waardoor het busje in de sloot terechtkwam.

De bus kwam op zijn zijkant in het water terecht. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet vervoerd te worden naar een ziekenhuis. De Veilingroute was in beide richtingen tijdelijk afgesloten. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

