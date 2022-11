Twijfels over draagvlak voor pumptrackbaan

De langverwachte aanleg van een pumptrackbaan in Westland laat nog altijd op zich wachten. De baan is gepland op het zogenoemde Navosterrein in het Waelbos in 's-Gravenzande, maar binnen de politiek groeien de twijfels. Westland Verstandig vraagt zich af of het initiatief op voldoende draagvlak in de buurt kan rekenen.

Pumptracks geldt als een rage in de zogenoemde urban sports: het gaat om golvende circuitjes waarop BMX'ers, mountainbikers, steppers en skateboarders zich uit kunnen leven. Na lang aarzelen heeft de gemeente een pumptrackbaan gepland op het Navosterrein in het park. Op de vroegere vuilstort zou de sportvoorziening duizend vierkante meter in beslag gaan nemen. De fractie van Westland Verstandig vraagt zich echter af hoe dit plan zich verhoudt tot eerder aangekondigde ontwikkelingen in het Waelbos. In 2019 werd door de gemeente en projectontwikkelaar ONW een presentatie gehouden waarin werd gerept van de aanleg van een uniek bos. Locatie Inmiddels staat in het Waelbos een zogenoemde HVC-installatie die met gas water opwarmt voor de nieuwbouwwijk. Naast de pumptrackbaan zijn verder speeltoestellen voor wat oudere kinderen gepland. Westland Verstandig vraagt zich af of het niet te veel van het goede is voor het qua omvang bescheiden recreatiegebied. Westland Verstandig gaat zaterdag 26 november een inloopochtend houden voor omwonenden. Dit gebeurt vanaf 10.00 uur aan het Marktplein 10 in 's-Gravenzande. Na de consultatie wil Westland Verstandig een standpunt bepalen. 'Ofwel de pumptrackbaan laten waar deze nu gepland is, ofwel het gemeentebestuur en ONW voorstellen snel een andere plek daarvoor te zoeken in Westland', laat de partij weten. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

