Provincie Zuid-Holland gaat inspecteurs inzetten voor meer veiligheid op de weg

"We wonen hier met 3,7 miljoen Zuid-Hollanders", weet gedeputeerde Frederik Zevenbergen. "Het is druk, dus het is belangrijk dat we goed rekening met elkaar houden. Ook op de weg. Vorig jaar waren in Zuid-Holland bijna 100 verkeersslachtoffers te betreuren. Samen moeten we de veiligheid op de weg verbeteren. En de boa's helpen daar een handje bij. Zij gaan de grote ergernissen nu direct aanpakken."