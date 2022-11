Ouderen in rolstoelen buiten door brand in woonzorgcomplex Monster

In een woonzorgcomplex aan de Bosweg in Monster is woensdagavond brand uitgebroken. Een deel van het complex is ontruimd.

De brand is vermoedelijk ontstaan in een bed, meldt de brandweer. Het is niet duidelijk hoe daar brand kon uitbreken. Brandweereenheden uit zowel Monster als Loosduinen waren aanwezig om te blussen. De brandweer schaalde op naar 'middelbrand'. Ook drie ambulances zijn opgeroepen, omdat bewoners en personeel rook hebben ingeademd. Drie medewerkers en tien bewoners zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Eén medewerker is vervoerd naar een ziekenhuis. De brandweer heeft het gebouw geventileerd vanwege de grote hoeveelheid rook die in het complex stond. Op foto's is te zien dat ouderen in hun rolstoelen buiten stonden. Verschillende kamers zijn voorlopig onbruikbaar door de brand. De bewoners van die kamers worden vannacht op een externe locatie opgevangen. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

