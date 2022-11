Rotonde Koningin Julianaweg-Eikenlaan in ‘s-Gravenzande vijf weken dicht voor werkzaamheden

De afgelopen maanden is de Koningin Julianaweg in delen opgeknapt. Het werk is bijna af. Na de rotonde is alleen het gedeelte tussen de Edisonstraat en de Naaldwijkseweg nog niet aangepakt en daarom is dit stuk toegevoegd aan de plannen. Het begin en de duur van deze werkzaamheden is nog niet bekend. Omwonenden ontvangen hier een brief over.