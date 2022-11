100-jarige voetbalclub Westlandia krijgt koninklijke erepenning

Westlandia werd op 14 november 1922 opgericht. Er waren toen vijf bestuursleden en 42 leden. De openingswedstrijd werd gespeeld op 14 januari 1923. In de afgelopen jaren waren er verhuizingen, verbouwingen, uitbreidingen, groei en vooral hoogtepunten. Westlandia is toonaangevend in de regio met onder meer de jeugdopleiding, een stijgend ledenaantal en uitbreiding van de activiteiten, zoals vrouwenvoetbal, zaalvoetbal en walking football. En regionaal is Westlandia de enige vereniging die in de derde divisie heeft gespeeld.