Bijzondere lezing over Joodse begraafplaats en Joodse geschiedenis van Westland

Naaldwijk is een bijzondere begraafplaats rijk: een Joodse. Deze begraafplaats wordt in stand gehouden door de stichting Joods Westland, die ook als doel heeft het Joodse erfgoed te bevorderen. Harry Groenewegen van Joods Westland geeft donderdag een lezing in de bibliotheek van Naaldwijk over deze begraafplaats en de Joodse geschiedenis van Westland.

De geschiedenis van de Joodse inwoners in het Westland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot nu wordt besproken tijdens de lezing De Joodse begraafplaats. De verschillende dorpen, beroepen, families en monumenten, die herinneren aan de Joodse bevolking, komen aan bod. De restauratie van de Joodse begraafplaats aan de Opstalweg in Naaldwijk is momenteel één van de speerpunten van de stichting Joods Westland. Harry Groenewegen van Joods Westland verzorgt de lezing op donderdag 17 november van 20.00 tot 22.00 uur in Bibliotheek Naaldwijk. De toegang voor deze lezing bedraagt 2,50 euro voor leden van Bibliotheek Westland en 5 euro voor niet-leden. Het toegangsgeld komt ten goede aan de restauratie van de Joodse begraafplaats. Aanmelden voor de lezing kan via www.bibliotheekwestland.nl. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

