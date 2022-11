Starters en spoedzoekers in negen appartementen Hoek Verburgh in Poeldijk

De gemeente en Grootscholten hebben onder meer afgesproken dat het streven is dat de negen woningen verhuurd worden aan Westlandse starters en spoedzoekers. Op de begane grond komt horeca, een kantoor of iets anders in het kader van dienstverlening. "De bestemming van het gebouw is heel breed, ik wacht wel af welke partijen er interesse tonen", zegt Grootscholten. "Het staat er nog niet, dus we hebben nog wel even."