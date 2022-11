Parkeerverbod op de Veilingweg in De Lier

De fractie van LPF Westland had bij het Westlandse gemeentebestuur aan de bel getrokken nadat Lierenaars de oppositiepartij weer hadden benaderd. Op zaterdag staat de Veilingweg ter hoogte van voetbalvereniging Lyra vol met auto's. 'Dit levert een gevaarlijke en onoverzichtelijke verkeersituatie op, met name voor fietsers en in het bijzonder de jonge verkeersdeelnemers', schreef de LPF in vragen aan de wethouder.