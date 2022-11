Buurt Informatiepunt Wateringen terug in oude gemeentehuis

Het Buurt Informatiepunt Wateringen is gehuisvest in Bibliotheek Wateringen. Sinds 1 november vorig jaar zat de bibliotheek tijdelijk aan de Herenstraat 25 in Wateringen, in het voormalig pand van de fietsenwinkel. De vertrouwde locatie aan de achterzijde van het oude gemeentekantoor ging op slot voor een grondige verbouwing.