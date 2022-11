Iedereen gaat meer waterschapsbelasting betalen, zoveel is dat in Westland

Het hoogheemraadschap van Delfland spant de kroon in de regio Den Haag. Zo moet een huishouden dat uit twee of meer personen bestaat maar liefst 45 euro meer gaan betalen. Ter vergelijking: het huidige tarief is 116,88 euro. Dit geldt voor het merendeel van de inwoners in de regio, aangezien de gemeenten Den Haag, Delft, Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en een deel van Zoetermeer tot Delfland behoren.