Man in nek gestoken bij beroving in Monster

Een man is woensdagavond rond 22.00 in zijn nek gestoken bij een beroving op het Schelfhout in Monster. De man is onderzocht door ambulancepersoneel en vervoerd naar een ziekenhuis.

Het is niet bekend waarom de man in zijn nek werd gestoken. Volgens calamiteitensite District8 zou het gaan om een afspraak via een nepadvertentie op Marktplaats. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de man op straat werd beroofd en daarbij gewond raakte. Het slachtoffer werd hierna opgevangen door een buurtbewoner. De man is vervoerd naar een ziekenhuis en het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. De politie doet onderzoek. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

