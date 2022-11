Westland nog altijd koploper meeste flitsboetes

In de richting van Den Haag naar de snelweg werden 14.616 boetes uitgeschreven voor te hard rijden en 149 voor door rood rijden. Een opvallende toename ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen er ‘slechts’ 9354 boetes werden uitgedeeld. In de richting naar Den Haag werden van mei tot en met augustus dit jaar 8998 boetes uitgeschreven. Ook vrijwel allemaal voor te hard rijden.

Ook de flitspaal op de Monsterseweg in ‘s-Gravenzande, waar je vijftig kilometer per uur mag rijden, bleek nog altijd venijnig. 4513 boetes werden er uitgedeeld.

Daarnaast is er nog de flitspaal op de Zwartendijk tussen Naaldwijk en Monster. Daar gingen 1730 mensen de mist in. Op de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk, op de kruising met de Middel Broekweg, flitsten de palen in beide richtingen in totaal 2519 keer.