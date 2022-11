Bestuurder vergeet handrem, auto rolt de sloot in

Een geparkeerde auto is vroeg in de ochtend de sloot ingerold langs de Middelbroekweg in Honselersdijk.

In de personenauto zat niemand meer. De bestuurder was vergeten de handrem aan te trekken waardoor de auto op een gegeven moment was gaan rollen. De auto wordt door een bergingsbedrijf uit het water getrokken. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

