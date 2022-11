Westlanders wippen relatief weinig tegels, maar wethouder is tevreden: ‘Een extra stimulans’

Westlanders wippen relatief gezien veel te weinig. Tegels wel te verstaan. Er zijn de afgelopen zeven maanden tijdens het NK Tegelwippen weliswaar 10.550 tegels uit tuinen gehaald, maar op de ranglijst van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners staat Westland slechts op de zeventiende plek.

Het aantal van 10.550 tegels wil zeggen dat er 95,6 tegels per 1000 inwoners uit Westlandse tuinen zijn gewipt en vervangen door groen. Ter vergelijking: In Den Haag zijn er liefst 306.178 tegels uit tuinen verdwenen, 561,63 per 1000 inwoners. Den Haag is daarmee de grote landelijke winnaar, ruim voor Rotterdam en Amsterdam.

Delft en Zoetermeer scoren overigens nog minder dan Westland. In Delft was het NK Tegelwippen 'goed' voor 9177 tegels; 88,53 per 1000 inwoners. Zoetermeer kwam niet verder dan 1994; 15,9 per 1000 inwoners.

De Westlandse Tegeltaxi heeft de afgelopen zeven maanden acht keer gereden en hierbij honderd huishoudens bezocht. Er zijn in totaal 10.550 tegels gewipt en dat staat gelijk aan ongeveer 1,5 voetbalveld. Wethouder Michiel Ferwerda (Gemeentebelang Westland) is niettemin toch erg tevreden over de prestatie van de Westlanders.

"We hebben dit jaar voor het eerst meegedaan aan het NK Tegelwippen en hebben gemerkt dat dit voor veel Westlanders een extra stimulans was om de tuin te vergroenen", zegt hij. "Prachtig dat Westlanders zo meewerken aan een groener Westland. De actie is wat ons betreft een succes en volgend jaar doen we weer mee."

Als tegels worden vervangen door groen gaat dit wateroverlast tegen en kan de grond weer als spons functioneren. En groen koelt de woongebieden tijdens steeds vaker voorkomende hittegolven en zorgt ook voor meer biodiversiteit.