Bibliotheek en Lentiz Floracollege gaan samenwerken om lezen te bevorderen

Dit is een landelijke aanpak waarbij school en bibliotheek nauw samenwerken om leesplezier, taalvaardigheid en leesmotivatie bij leerlingen te vergroten. Lentiz Floracollege Naaldwijk is in Westland de tweede dBos school in het voortgezet onderwijs, naast nog twintig dBos scholen in het basisonderwijs.