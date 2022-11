Een automobilist die zaterdagochtend in Maasland het water in reed, heeft zijn ongeluk zelf gefilmd. Op de beelden is te zien dat de man veel te hard reed en niet meer af kon remmen voor een bocht.

De auto crashte zaterdagochtend in het water langs de Molenweg in Maasland. De bestuurder kon zichzelf uit de auto bevrijden en naar de kant zwemmen. Hij bleef verder ongedeerd. De man filmde met zijn telefoon achter het stuur. Hij liet onder andere zien hoe de snelheidsmeter 120 kilometer per uur aantikte. Op de weg is echter slechts 60 kilometer per uur toegestaan. De beelden vonden zich een weg naar het internet en staan onder meer in onderstaande tweet. Westland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland