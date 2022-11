Westlandse horecagelegenheden mogen tien keer per jaar afwijken van de sluitingstijd van 2.00 uur en kunnen dat voortaan digitaal regelen. Dit zogenoemde 'latertje' moet de huidige raamkaartregeling vervangen waarbij de ondernemers simpelweg een briefje voor het raam hingen dat ze die avond langer open zouden zijn.

"De raamkaartregeling was praktisch, maar het is lastig hier in de uitvoering een goede controle op te hebben", legt burgemeester Bouke Arends uit. "Daarom hebben we nu in overleg met de horeca het 'latertje' in het leven geroepen. Door dat digitaal aan te vragen zijn alle hulpdiensten ook op de hoogte van de langere openingstijd."

Horecaondernemers mogen tien keer per jaar een latertje aanvragen, strandpaviljoenhouders zes keer. Ze kunnen tot 1.30 uur dezelfde nacht besluiten dat latertje in te zetten.

"Dit systeem is beter te controleren en te hanteren, maar nog steeds niet het meest ideale", zegt de burgemeester, die het liefst zou zien dat de sluitingstijd altijd naar 4.00 uur zou gaan. "Daarover zijn we in gesprek met de horeca, maar dat vergt een andere aanpak, ook naar andere partijen toe, zoals omwonenden. Maar het zou wel mijn voorkeur hebben."