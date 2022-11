Er komt deze winter geen schaatsbaan op de vijver naast de Mall of the Netherlands. Vanwege de onzekere economische tijd en de 'ongelooflijk' hoge energiekosten, is het voor René Bogaart en zijn Team Ice Paradise niet mogelijk om de ijsbaan rendabel te maken.

De ijsbaan op de vijver voor de Volle Maan is al jaar en dag een begrip in de winterse periode in Leidschendam-Voorburg. Dit jaar zou het achttiende seizoen worden voor de schaatsbaan van Team Ice Paradise, maar de onzekere tijd maakt een voorlopig einde aan die reeks.

"Hoewel de voorbereidingen achter de schermen al vanaf augustus in volle gang waren, hebben wij vandaag definitief besloten om Ice Paradise niet op te bouwen dit jaar", klinkt het teleurstellende bericht voor de ijsliefhebbers op sociale media.

"Tot het laatst hebben wij getwijfeld, maar de onzekere economische tijd met op dit moment ongelooflijke hoge energiekosten zijn de basis voor deze beslissing geweest." Er is nog gedacht aan een korte periode voor de ijsbaan deze winter. Maar omdat het ijs door middel van pontons op het water wordt geplaatst, is dat niet mogelijk.

De kosten voor de pontons zitten voornamelijk in het aanleggen, plaatsen en weghalen van de platforms. 'Daarmee winnen wij dus feitelijk niks', klinkt het vanuit de organisatie. "Ook krijgt Ice Paradise in tegenstelling tot vele andere tijdelijke ijsbanen geen enkele vorm van subsidie. Tot slot kun je het entreekaartje verhogen, maar als de mensen thuis al moeite hebben met het betalen van de rekeningen, is dit geen reële optie meer."

De organisatie achter de schaatsbaan baalt als een stekker en weet dat het voor teleurgestelde gezichten in de Haagse regio zorgt. "Wij realiseren ons dat deze beslissing voor heel veel kinderen uit Leidschendam-Voorburg en de directe omgeving een grote teleurstelling is."

"Samen met Westfield-Unibail, de eigenaar van de Mall of the Netherlands, gaan wij een plan maken waarmee we volgend jaar groter en spectaculairder kunnen terugkomen. Dit alles onder voorbehoud van een positieve economie en normale energietarieven. Wij hopen op jullie begrip en wensen jullie ondanks dit nieuws een mooie winter", aldus René Bogaart en Team Ice Paradise.