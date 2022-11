De laatste werkzaamheden aan de Secretaris Verhoeffweg, Simon van Slingerlandtstraat en Patijnenburg in Naaldwijk worden vanaf komende maandag tot en met de maandag daarna verricht en daarom zijn deze wegen dan (deels) afgesloten.

Er wordt een zebrapad aangelegd, rijbanen worden verhoogd, fietspaden krijgen een rode kleur en er worden putranden gemaakt.

Het zebrapad op de Simon van Slingerlandstraat wordt maandag gemaakt. Hierdoor is het die dag niet mogelijk om via de Secretaris Verhoeffweg de Simon van Slingerlandtstraat in te rijden. De parkeergarage bij de Jumbo en van de Secretaris zijn dan via de Prinses Julianastraat bereikbaar.

Patijnenburg is van maandag 7.00 uur tot en met zaterdag 12 november 9.00 uur deels afgesloten. De uitrijdende baan wordt verhoogd. Hierdoor zijn die week minder parkeerplekken beschikbaar. De uitgang van de Patijnenburg is dan via de Willem van Hooffstraat.

Op vrijdag 11 november worden de Secretaris Verhoeffweg en de Simon van Slingerlandtstraat vanaf 19.00 in beide richtingen afgesloten. De Simon van Slingerlandtstraat is om 22.00 uur weer open. De Secretaris Verhoeffweg is de volgende morgen om 9.00 uur ook weer bereikbaar. Het gaat om het deel tussen de Cottierstraat en de 's-Gravenzandseweg.

De kruisingen met de Linde, de Simon van Slingerlandtstraat en Patijnenburg zijn dan volledig afgesloten. De paaltjes op de kruising Prinses Julianastraat en de Simon van Slingerlandtstraat worden tijdelijk weggehaald zodat verkeer hier wel langs kan.

En op maandag 14 november krijgen verschillende fietspaden op de Secretaris Verhoeffweg hun rode kleur. Hiervoor wordt de weg in beide richtingen van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten. De Simon van Slingerlandtstraat is via de Prinses Julianastraat wel te bereiken. De werkzaamheden aan de Willem van Hooffstraat beginnen volgend jaar.