De Herenstraat en het Oosteinde in Wateringen zouden dit najaar flink op de schop gaan om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar de werkzaamheden beginnen op z'n vroegst pas in de tweede helft van volgend jaar. Dit omdat er tóch kabels en leidingen moeten worden aangelegd en ook omdat er bezwaren zijn ingediend tegen de mogelijke komst van verkeerslichten bij het kruispunt met de Kwaklaan.

"Het was eerst niet de bedoeling dat er ook werkzaamheden aan de riolering en gas- en waterleidingen zouden plaatsvinden, maar we hebben van de nutsbedrijven begrepen dat die nu toch wel nodig zijn", zeg wethouder Pieter Varekamp (VVD). De voorbereiding hiervan neemt veel tijd in beslag.

Daarnaast zijn er in het plan verkeerslichten opgenomen bij het kruispunt met de Kwaklaan. Tegen die verkeerslichten zijn bezwaren ingediend en de gemeente onderzoekt nu of er een andere oplossing mogelijk is voor de kruising met de Kwaklaan.

De exacte planning van de herinrichting van de Herenstraat-Oosteinde is volgens het gemeentebestuur nog onzeker. 'Wij verwachten dat de werkzaamheden niet eerder dan de tweede helft van 2023 starten', schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

De aanpassingen van de Herenstraat bij de kruising met het Plein in Wateringen behoren niet tot dit project. Die gaan in de eerste helft van volgend jaar gewoon gestalte krijgen.