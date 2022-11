Het gebouw van Scouting Polanen werd vorig jaar door een brand verwoest. Daarom wil de vereniging nu dolgraag een nieuw gebouw neerzetten en daar is een hoop geld voor nodig. Om dat te vergaren worden er de komende tijd allerlei acties gehouden, zoals een grote Winter Fair en een karatetraining.

De Winter Fair is zaterdag 17 december van 17.00-20.00 uur en niet alleen bestemd voor leden, maar ook bedrijven, organisaties en particulieren kunnen een tafel reserveren. Aanmelden kan nog tot 15 november en de tafels kosten tussen de 20 en 30 euro.

Op de Winter Fair zijn onder meer haakwerken, armbanden, erwtensoep, chocolademelk, glühwein en poffertjes te koop. Daarnaast zijn er verschillende spellen, kunnen kinderen geschminkt worden en een hartje of kerstknutsel versieren.

Voordat de Winter Fair losbarst is er op 13 november eerst nog een karatetraining door een echte karatetrainer in het gebouw van tafeltennisvereniging Smash (10.30-12.00 uur). De training is geschikt voor iedereen. De kosten voor deelname bedragen 5 euro.

Alle opbrengsten zijn bestemd voor de nieuwbouw van het verenigingsgebouw. Meer informatie via scoutingpolanen.nl.