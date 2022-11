Burgemeester Bouke Arends gaat gewoon thuis het WK-voetbal in Qatar kijken. Hij vindt het een beetje hypocriet als mensen nu ineens allerlei bezwaren tegen het sportevenement maken. Of, zoals ChristenUnie-fractieleider Gert-Jan Segers deze week zei, 'helemaal niet meer te gaan kijken'.

"Al jaren geleden is er besloten dat we zouden deelnemen aan een belangrijk voetbalevenement dat gaat plaatsvinden in een land waar veel gebeurd is en waar veel kritiek op is", zegt hij. "Daarna hebben we zonder veel ophef gewoon meegedaan aan de kwalificatie. En dan nu ineens allerlei bezwaarlijke argumenten naar voren brengen noem ik hypocriet. We moeten dan niet zeuren."

In dat licht zou hij er ook geen bezwaar tegen hebben als koning Willem-Alexander of premier Mark Rutte daar wedstrijden zouden bezoeken. "Als je echt een statement wil maken dan moet je Oranje terugtrekken van het toernooi."

Tijdens het WK-voetbal mogen er in Westland overigens geen grote schermen op pleinen en in straten worden geplaatst. Maar dat komt doordat zoiets formeel een evenement is waar een vergunning voor moet worden aangevraagd. En die agenda is inmiddels al vol. In cafés en andere horecagelegenheden mogen wel schermen worden geplaatst, maar dan met de achterkant naar buiten gericht.