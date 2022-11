De gemeente Westland heeft er weer zeven nieuwe energiecoaches bij. Ze hebben onlangs allemaal met succes hun opleiding afgerond en hebben hun certificaat ontvangen uit handen van wethouder Pieter Varekamp (VVD). Er zijn nu in totaal twaalf energiecoaches in Westland.

Energiecoaches geven kosteloos advies aan eigenaren van koopwoningen in de gemeente Westland. Daarnaast zijn ze aanwezig bij verschillende evenementen om tips te geven over energiezuiniger leven, bijvoorbeeld over isoleren, zonnepanelen of kleine energiebesparende maatregelen.

Advies

Iedereen die advies over het verduurzamen van zijn of haar woning wil kan een energiecoach inschakelen. Ze zijn allemaal te vinden op de website www.westlandwoontduurzaam.nl. Daar staan ook allerlei duurzame tips op over hoe mensen zelf hun huis kunnen isoleren, energie en daarmee geld kunnen besparen of andere manieren van verduurzamen.

De opleiding tot energiecoach wordt verzorgd door www.groenoverleven.nu.