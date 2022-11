Baby's. Ze kunnen misschien niet praten, maar je kunt ze wel degelijk een stem geven. En wel via gebaren. Evelien Woudsma van Gebarenstem, expert op dit gebied, geeft 14 november hierover een workshop in Bibliotheek De Lier.

Naast een korte uitleg over de basis, leren de deelnemers ook een aantal dagelijkse gebaren. 'Het is een mooie stap in taalontwikkeling', aldus de bibliotheek.

Ook Woudsma zelf heeft niets dan goede woorden over het principe. Op haar website schrijft de Hoekse deze stem ieder kind én ouder te gunnen. 'Want er is niets zo fijn, als elkaar begrijpen én plezier hebben!'

Wie na deze avond echt de diepte in wil, kan zich - samen met zijn of haar kinderen - inschrijven voor de cursus babygebaren. Deze start op 12 december en geeft waardevolle technieken om de communicatie- en taalontwikkeling bij je kind te stimuleren.

Aanmelden voor zowel de workshop, die van 19.30 tot 21.00 uur plaatsvindt, als de cursus doe je via www.bibliotheekwestland.nl. De kosten voor de cursus bedragen 40 euro, die voor de workshop 5 euro. Voor leden van de bibliotheek bedraagt de toegang 2,50 euro.