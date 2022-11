In het water bij de Burgemeester Crezeelaan in De Lier is woensdagmorgen een overleden persoon aangetroffen. Hoe die persoon daar terecht is gekomen, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

Een traumahelikopter en twee ambulances werden ingezet, maar hulp mocht niet meer baten want de persoon was al overleden toen hij uit de sloot werd gehaald. Ook is er een fiets gevonden. Voor de hulpdiensten is het zogenoemde TCO, het team collegiale opvang, opgeroepen om hen bij te staan als dat nodig is, zo meldt calamiteitenwebsiteRegio15. Westland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland