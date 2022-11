De Open Atelierroute Wateringen/Kwintsheul (OAWK) heeft een cheque van 3000 euro overhandigd aan VluchtelingenWerk Westland en Stichting Kleine Ingrepen Mooie Gevolgen Westland (KIMG). Met het geld worden projecten gesteund van Stichting VluchtelingenWerk en KIMG voor 'nieuwe Nederlanders' in Westland. De donatie komt voort uit de verkoop van kunstwerken met het thema vrijheid.

De Open Atelierroute Wateringen/Kwintsheul is een tweejaarlijks kunstevenement waarbij lokale kunstenaars hun kunstwerken in het eigen atelier of op een bijzondere locatie exposeren. Dit jaar stond het weekend in het teken van het thema vrijheid en is de opbrengst van de verkochte werken beschikbaar gesteld voor het goede doel. Met de verkoop van bloemen gemaakt van klei, schilderijen en keramiek is uiteindelijk 3000 euro opgehaald.

De donatie wordt ingezet voor het verbeteren van de leefsituatie van bepaalde groepen 'nieuwe Nederlanders' die een extra steuntje in de rug nodig hebben. In of rondom de woning worden voorzieningen getroffen die niet door de gemeentelijke instanties worden vergoed.

Vluchtelingengezinnen

Stichting KIMG heeft sinds de oprichting al ruim tweehonderd gezinnen in Westland ondersteund, waaronder ook een aantal vluchtelingengezinnen. Ralph Welcker, teamleider bij VluchtelingenWerk Westland, en Wilma Tangel, algemeen coördinator van KIMG, kregen de cheque uit handen van Marja Ouwerling, voorzitter van de OAWK.

Het kunstevenement OAWK had dit jaar plaats op 3 en 4 september en trok ruim duizend belangstellenden. De volgende editie staat gepland voor september 2024. De OAWK wordt georganiseerd door de Werkgroep OAWK, onder supervisie van de Culturele Raad.