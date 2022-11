Westlanders mogen tijdens de komende jaarwisseling weer naar hartenlust vuurwerk afsteken. De gemeente Westland legt geen vuurwerkverbod op. Wel wijst de gemeente vuurwerkvrije zones aan waar geen vuurwerk mag worden afgestoken.

"Een vuurwerkverbod heeft alleen zin als dit landelijk wordt doorgevoerd", laat een woordvoerder van de gemeente Westland weten. "Zonder landelijk verbod hebben lokale verboden een waterbedeffect. De gemeente Westland gaat dus geen lokaal vuurwerkverbod afkondigen. Wel wijst de gemeente al een aantal jaren vuurwerkvrije zones aan. Dat zal ook de komende jaarwisseling gebeuren."

Vuurwerkverkopers kunnen hun producten dit jaar ook weer aan de man brengen, na een verbod in 2020 en 2021 vanwege corona. Dat weerhield mensen er overigens niet van om alsnog vuurwerk te kopen en af te steken. Het werd massaal in België, Duitsland en Polen gehaald. Daar is het vuurwerk ook nog eens veel zwaarder dan in Nederland.

Dat laatste brachten advocaten van vuurwerkwinkeliers vorige week in tijdens een rechtszaak van vier vuurwerkhandelaren tegen de gemeente Schiedam. Die kondigde begin dit jaar een verbod aan op de verkoop van vuurwerk in Schiedam. De rechter oordeelde nu dat de winkeliers hun vuurwerk gewoon weer mogen verkopen.