Een automobilist is maandagochtend gewond geraakt toen hij moest uitwijken op de Casembrootlaan, ter hoogte van Vrouwe Eleonorahof, in Poeldijk.

De automobilist moest uitwijken voor een ander voertuig, kwam in de berm terecht, reed een lantaarnpaal uit de grond en raakte daarna een boom.



Hulpdiensten rukten uit om het slachtoffer bij te staan. Na controle door ambulancepersoneel is de bestuurder naar het ziekenhuis gebracht.



De auto liep flinke schade op. Een van de voorwielen is bij het ongeval losgeraakt.