René Lemson heeft zijn vertrek aangekondigd als directeur-bestuurder bij woningcorporatie Arcade. Het gezicht van de grootste sociale verhuurder van Westland gaat met vervroegd pensioen. Arcade moet op korte termijn op zoek naar een nieuw boegbeeld. Lemson vertrekt met ingang van 1 januari.

Lemson geeft ruim 26 jaar leiding aan de woningcorporatie. 'Ik heb altijd met veel plezier bij Arcade gewerkt', laat de vertrekkende directeur weten. 'In deze jaren heb ik samengewerkt met medewerkers, zorginstellingen, gemeenten Westland en Den Haag, leveranciers, collega-bestuurders en externe relaties'.

René Lemson heeft als directeur-bestuurder mede aan de basis gestaan van de groei van de woningcorporatie. Inmiddels bezit Arcade ruim 10.000 verhuureenheden, zoals eengezinswoningen, appartementen en bedrijfsruimtes. Onder zijn leiding heeft Arcade veel nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Ook zijn in de afgelopen jaren diverse groot onderhoudsprojecten uitgevoerd. De groei werd mede bereikt door de overname van woningen van partijen als Woningbeheer en Vestia.

Voorzitter Ilja van Haaren van de raad van commissarissen van Arcade heeft veel lof voor de vertrekkende directeur: 'René laat een kerngezonde corporatie achter, waar efficiënt gewerkt wordt en mooie resultaten behaald zijn. In de jaren dat door woningcorporaties minimaal geïnvesteerd werd in nieuwe woningen, heeft Arcade een juist enorme bouwopgave gerealiseerd. Hij kan met trots terugkijken op prachtige nieuwbouwprojecten, zoals onder andere: New Norfolk in Scheveningen, Calandtower en CalandTwo in Den Haag, Woerdblokeiland in Naaldwijk, Oostzijde en Villa Alba in 's-Gravenzande.'