Ruim vierhonderd Dyane's en Eenden komen zaterdag aan de start op Spa-Francorchamps. Deze voor de smalle beurs gebouwde Citroëns staan bepaald niet bekend als racemonsters, maar de klassiekers gaan toch de strijd met elkaar aan. Tijdens de 24-uursrace geldt het Dutch Dyane Racing Team als de absolute favoriet in de Classic Klasse. De Westlanders doen vermoedelijk voor de laatste keer mee.

Eén raceauto, vier coureurs en vierentwintig uur non-stop racen in een auto met een motorvermogen van slechts 602 cc. De formule lijkt simpel, maar het ene team is het andere niet. Met dank aan een langdurige voorbereiding komt het Westlandse vriendenteam altijd goed beslagen ten ijs. De afgelopen vijf edities ging het DDRT als eerste over de eindstreep. Niet vreemd derhalve dat het Westlandse Dutch Dyane Racing Team komende weekeinde opnieuw hoge ogen gooit.

Het team twijfelt echter over het vervolg van de succesreeks. Het aantal deelnemers in de Classic Race daalt, mede als gevolg van het gepeperde prijskaartje. Deelnemende teams betalen vijfduizend euro om te mogen racen. 'Wij vinden het leuk om te racen, maar dan wel met gelijkwaardige concurrentie', laat een woordvoerder van het team weten. 'Ook de eisen worden strenger, hetgeen het voor andere teams moeilijk maakt. Maar dit jaar gaan we er nog een keer vol voor.'

De auto is inmiddels volledig geprepareerd voor de race, die gratis toegankelijk is voor het publiek. Het team hoopt op veel supporters uit Westland. De racers gaan zaterdag om half zes van start en eindigen 24 uur later hun wedstrijd. De meteorologische omstandigheden zijn ideaal. Zowel zaterdag als zondag wordt een maximumtemperatuur van dik twintig graden verwacht.