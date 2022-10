Stapels cash, maar liefst 1,2 miljoen euro, trof de politie aan bij doorzoekingen in verschillende panden in Naaldwijk en Alphen aan den Rijn. Ook werden er meerdere vuurwapens, dure horloges en merktassen gevonden. Een 34-jarige man uit Schiedam en een 29-jarige Westlander zijn aangehouden voor betrokkenheid.

De politie viel 13 oktober verschillende panden binnen in Naaldwijk en Alphen aan den Rijn. Naast de vele biljetten en dure spullen konden ze ook direct twee personen oppakken. Het gaat om een 29-jarige man uit Naaldwijk en een 34-jarige man uit Schiedam. Het is de bedoeling dat de twee verdachten worden overgeleverd aan Spanje. 'De actie werd namelijk gehouden op verzoek van de Spaanse autoriteiten', meldt het OM vandaag. 'Die zijn bezig met een onderzoek naar het witwassen van geld uit plofkraken.'



Europol berichtte laatst nog dat het aantal plofkraken in Europa toeneemt. "Daarbij worden ook steeds vaker extreem zware explosieven gebruikt die zelfs gebouwen doen instorten en onschuldige mensen doden."