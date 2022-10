De gemeente Midden-Delfland gaat samenwerken met Meld Misdaad Anoniem. Beide partijen hebben dit in een overeenkomst afgesproken. Door de samenwerking aan te gaan, ontvangt de gemeente in het vervolg rechtstreeks meldingen over criminaliteit en fraude in Midden-Delfland.

Het meldpunt is een onafhankelijke instantie die de anonimiteit van melders garandeert. Daardoor lukt het om laagdrempelig informatie te verzamelen over zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. De informatie wordt door Meld Misdaad Anoniem gedeeld met partijen met wie een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten. Dat zijn behalve een flink aantal gemeenten ook de politie, de Belastingdienst en gespecialiseerde opsporingsdiensten.

Burgemeester Bram van Hemmen is blij met de aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem. 'De sociale controle is in Midden-Delfland al erg groot. Met deze samenwerking kunnen inwoners en ondernemers sneller en in anonimiteit verdachte situaties melden. Zo helpen ze de gemeente en politie om onze woonomgeving nog veiliger te maken.'

Meld Misdaad Anoniem is bedoeld voor mensen die hun melding niet bij de politie durven of willen doen. Meldingen gaan bijvoorbeeld over verdenkingen van moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel.