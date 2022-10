De komende weken is Westland een soort paradijs voor ABBA-fans. Danslessen nemen, leren zingen met anderen, naar 'hun' film gaan en tot slot tijdens een party-avond compleet uit je dak gaan met oude hits, zoals Thank you for the music.

Initiatiefnemer Frank van Veen is in zijn hart geen hardcore ABBA-fan maar is al jaren gefascineerd door het feit dat de Zweedse band generaties verbindt en naast oude nog steeds nieuwe fans trekt. "Een zanggroep die onlangs en nog steeds volle zalen trekt terwijl Benny, Björn, Agnetha en Ann-Frid als hologrammen op het podium staan." Van Veen heeft daarom met zijn club Cultuurverbinders het initiatief genomen tot een meerdaags evenement. Waarbij deelnemers kunnen meedoen met workshops om te leren dansen op ABBA-muziek, of mee te zingen onder professionele leiding. Of naar het theater De Naald te gaan om daar de ABBA-film Mama Mia te gaan bekijken. Of zoals organisator Van Veen corrigeert: "Mee te maken, te beleven". Dancing Queen Hoogtepunt van het muziek- en dansevenement is dan op zaterdag 10 december. Een groot feest, bijna ouderwetse disco, in De Kiem in 's-Gravenzande. Die avond wordt gevuld met optredens van koren, een show en natuurlijk de muziek van de Zweedse popgroep maar nu uitgevoerd door de coverband 'ABBA Experience'. Zij spelen dan als vanzelfsprekend vrijwel alle hits. En zullen die Waterloo, Money money en zeker ook Dancing Queen, misschien wel meermalen, laten klinken. Alle onderdelen van de ABBA-manifestatie zijn in verschillende vormen te bezoeken; er is ook een totaal arrangement om niets te missen. Verdere informatie en juiste data staan op www.cultuurverbinders.nl.