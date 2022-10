VOF Noordweg Den Haag, een samenwerking van gebiedsontwikkelaar AM, BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Weboma, heeft samen met de kopers de realisatie van project Noordoever in Den Haag gevierd. Noordoever is het laatste deel van de populaire wijk Wateringse Veld en ligt bijna op de grens van Wateringen en Den Haag, op de plek van het voormalige tuincentrum Overvecht aan de Noordweg.

In Noordoever zijn op een schiereiland 38 koopwoningen, waaronder 26 twee-onder-een-kapwoningen en 12 beneden- en bovenwoningen gerealiseerd. Met de beneden- en bovenwoningen wordt, volgens de ontwikkelaars, voorzien in de behoefte aan betaalbare koopwoningen in Den Haag, op de grens met Wateringen.

De tuinen aan de zuidzijde van het plan grenzen aan de groene en ecologische zone die van Wateringse Binnentuinen tot aan Erasmusveld door Wateringse Veld loopt. In het verlengde van de privétuin komen in de groene zone stapstenen en een vlonder. Aan de voorkant van de woningen is een autoluw woonerf. Toekomstige bewoners kunnen gebruikmaken van onderwijs-, sport- en winkelvoorzieningen in de nabije omgeving.

De woningen in Noordoever zijn ontworpen door PBV Architects uit Wassenaar. De oplevering is eind 2022. De bouw is in handen van Bouwmij Weboma.