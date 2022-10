Een bestuurder is maandagmiddag opgepakt na een ongeluk op de Dijkstraat in Honselersdijk. Hij knalde met zijn wagen tegen een geparkeerde auto en sloeg vervolgens over de kop.

Na controle door de hulpdiensten werd duidelijk dat de man onder invloed was. Hij is positief getest op drugs. De bestuurder is eerst meegenomen naar het ziekenhuis, maar mag daarna met de politie mee.