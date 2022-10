De Turkse minister van Onderwijs Mahmut Özer heeft samen met de Turkse vice-minister van Onderwijs, het Turkse consulaat en betrokkenen bij het mbo-onderwijs in Turkije een bezoek gebracht aan het World Horti Center in Naaldwijk. Ook Adnan Tekin, de voorzitter van de MBO Raad, was present.

De minister wilde meer weten over de manier waarop het groene onderwijs bij Lentiz wordt georganiseerd en ook over de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijven in Nederland. De delegatie uit Turkije kreeg uitleg over het World Horti Center en de rol van Lentiz hierin als mbo-opleiding naast Albeda en Mondriaan (MBO Westland).

Na dit bezoek ging de delegatie naar Duijvestijn Tomaten. Ted Duijvestijn is practor van Lentiz. Als practor is hij de spil in het netwerk van glastuinbouwbedrijven, docent-onderzoekers en mbo-studenten. Onderzoeksvragen en stageopdrachten van bedrijven worden zo in de lessen en projecten geïntegreerd.

Turkije staat in de top 5 als het gaat om de productie van groenten en fruit wereldwijd. Minister van Onderwijs in Turkije, Mahmut Özer, wil met zijn bezoek aan onder meer Lentiz en de Wageningen University & Research (WUR) kennis opdoen over het groene onderwijs in Nederland.